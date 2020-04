Samsung Galaxy S20 Ultra: confermato il bug del display verde, fix in arrivo

Il nuovo top di gamma Samsung Galaxy S20 Ultra, secondo le prime informazioni non ufficiali, avrebbe registrato un lancio superiore alle attese con vendite più che positive, soprattutto in rapporto ai risultati di S20 e S20+ che avrebbero fatto registrare dati nettamente inferiori rispetto alle stime della casa coreana.

Nel frattempo, però, il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra sta facendo parlare di sé per diversi problemi, in particolare per quanto riguarda la variante con SoC Exynos 990, ovvero la versione commercializzata anche in Italia. Oltre ai problemi di performance e surriscaldamento e ad un comparto fotografico non ottimizzato al lancio, di recente il Samsung Galaxy S20 Ultra è tornato in prima pagina a causa di un evidente bug.

Dopo l’aggiornamento che ha introdotto le patch di sicurezza di aprile, infatti, molte unità di Samsung Galaxy S20 Ultra hanno iniziato a far registrare un display tendente al verde. Il problema risulta essere particolarmente diffuso se si imposta il refresh rate del display a 120 Hz mentre a 60 Hz non ci sarebbero segnalazioni di questo bug.

Samsung, a distanza di alcuni giorni dalle prime segnalazioni, ha confermato ufficialmente il bug ed ha annunciato di essere al lavoro su di un fix. La casa coreana dovrebbe, quindi, rilasciare nel corso del prossimo futuro un nuovo aggiornamento software per il suo top di gamma. Al momento, in ogni caso, non è chiaro se il fix arriverà già entro la fine del mese di aprile o soltanto a maggio, in occasione del rilascio delle consuete patch mensili.