Honor lancia due nuovi smartphone con Kirin 710 e servizi Google

Oltre al nuovo Honor 9X Pro, mid-range dotato di SoC Kirin 810 ma non dei servizi Google presentato ufficialmente nei giorni scorsi, Honor chiude la settimana con il lancio di due “nuovi” smartphone di fascia bassa dotati del SoC Kirin 710 e dei servizi Google. I due smartphone in questione sono Honor 20e e Honor 9X Lite.

Il primo, Honor 20e, risulta attualmente acquistabile presso lo store ufficiale di Honor Italia in promozione lancio al prezzo di 149,99 Euro (con uno sconto di 30 Euro rispetto al listino). Per quanto riguarda 9X Lite, invece, non ci sono informazioni in merito ad una eventualmente commercializzazione nel nostro Paese (il prezzo di listino in altri mercati europei è di 199 Euro).

Honor 20e presenta un display da 6.21 pollici con risoluzione Full HD+ e notch a goccia. Lo smartphone affianca al Kirin 710 citato in precedenza anche 4 GB di RAM, 64 GB di storage ed una batteria da 3.400 mAh. Da notare anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 24 Megapixel, sensore grandangolare da 8 Megapixel e sensore di profondità da 2 Megapixel. Il device ha Android Pie 9.0 con EMUI 9.1.

Per acquistare Honor 20e in Italia è possibile fare riferimento al nuovo store online di Honor. Le colorazioni disponibili sono Midnight Black e Phantom Blue.