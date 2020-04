Telegram continua a crescere e prepara le videochiamate di gruppo sicure

Il settore delle applicazioni di messaggistica include una vasta gamma di applicazioni e sono tantissimi gli utenti ad affidarsi a diverse piattaforme per restare in contatto con amici e parenti e per gestire l’attività lavorativa. Una delle app più diffuse è sicuramente Telegram che, grazie anche alle tantissime funzioni integrate, può contare su un numero di utenti attivi in costante crescita.

Secondo l’ultimo report rilasciato in questi giorni, Telegram ha superato quota 400 milioni di utenti attivi, registrando una crescita sostanziale rispetto ai dati diffusi lo scorso anno, quando il numero di utenti attivi si fermava a 300 milioni. L’applicazione, inoltre, registra circa 1.5 milioni di nuove installazioni ogni giorno confermando come il numero di utenti interessati a quest’app di messaggistica sia in costante crescita.

In futuro, Telegram ha confermato la volontà di arricchire, ulteriormente, la sua applicazione andando ad aggiungere nuove funzionalità. Tra le novità in arrivo per gli utenti di Telegram ci sono anche le videochiamate di gruppo sicure che andranno ad affiancarsi alle altre funzionalità già disponibili per tutti gli utenti dell’app. Al momento, non sono state rivelate le tempistiche di rilascio di questa nuova funzionalità. Per maggiori dettagli sulle ultime novità dell’app potete fare riferimento al link in fonte.