iPhone SE 2020: la batteria è la stessa di iPhone 8, cambia la fotocamera

Il nuovo iPhone SE 2020 è disponibile da questa settimana sul mercato internazionale. Il nuovo entry level della casa di Cupertino rappresenta un’evoluzione diretta di iPhone 8 ma propone una scheda tecnica rinnovata con la presenza del SoC Apple A13 Bionic, lo stesso che troviamo sulla gamma iPhone 11, che viene supportato da 3 GB di memoria RAM.

Per quanto riguarda la batteria, dato che Apple come al solito non rivela, il nuovo iPhone SE 2020 ha una batteria con la stessa capacità di quella di iPhone 8. Il nuovo entry level della casa di Cupertino può contare su di un’unità da 1.821 mAh (non si tratta dello stesso modello di batteria di iPhone 8 in quanto il connettore è differente ma la capacità e le dimensioni sono le stesse).

Cambia invece la fotocamera posteriore. Entrambi gli smartphone hanno una camera posteriore da 12 Megapixel ma il sensore montato dal nuovo iPhone SE 2020 è diverso. Potrebbe trattarsi dello stesso sensore di iPhone XR ma, al momento, non ci sono conferme in merito e serviranno analisi più approfondite per scoprirlo.

Ricordiamo, infine, che il nuovo iPhone SE è disponibile in Italia con un prezzo di partenza di 499 Euro.

