WhatsApp: riprende il progetto per inserire la pubblicità all’interno dell’app

Secondo un nuovo report apparso online in queste ore, Facebook sta ancora cercando un modo per inserire la pubblicità in WhatsApp senza infastidire, più di tanto, gli utenti. La popolare applicazione di messaggistica è da tempo al centro di rumors su un possibile debutto di soluzioni in grado di garantire una monetizzazione maggiore a Facebook che ad inizio 2020 aveva deciso di sospendere i progetti sull’inserimento di pubblicità in WhatsApp.

In queste settimane, in ogni caso, il programma per rendere profittevole WhatsApp sarebbe ricominciato. L’obiettivo dell’azienda sarebbe quello di collegare WhatsApp con l’account di Facebook e il servizio di messaggistica di Messenger dando vita ad una piattaforma comune. In questo modo, gli utenti dell’applicazione potrebbero visualizzare annunci mirati.

In particolare, resta reale l’idea di inserire annunci nello stato di WhatsApp. Si tratta però di un obiettivo a lungo termine che potrebbe essere raggiunto solo al termine di un complicato processo di sviluppo che darà vita alla nascita di una piattaforma di messaggistica unificata. Nel frattempo, Facebook dovrà superare in modo positivo i vari controlli dell’Antitrust.

Maggiori novità sulle novità in arrivo sulla questione e, in particolare, sulle pubblicità all’interno dell’app potrebbero arrivare nel corso dei prossimi mesi.