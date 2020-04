Samsung Galaxy A51 5G è quasi pronto al debutto, ecco data di uscita e prezzo

Si avvicina il lancio del nuovo Samsung Galaxy A51 5G, il nuovo mid-range 5G presentato un paio di settimane fa in via ufficiale insieme al più grande Galaxy A71 5G. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato europeo a breve. Al momento, non c’è ancora una data di uscita ufficiale ma il lancio sarebbe imminente.

Il nuovo Samsung Galaxy A51 5G potrebbe essere acquistabile in Europa già ad inizio del prossimo mese di maggio. Per quanto riguarda il prezzo, lo smartphone dovrebbe debuttare con un prezzo di listino di 450-500 Euro, circa 100 Euro in più rispetto al listino del Galaxy A51 4G (disponibile con uno street price di circa 300 Euro).

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy A51 5G, oltre alla possibilità di accedere alla rete 5G, offre un netto passo in avanti in termini di prestazioni rispetto alla versione 4G. Lo smartphone, infatti, presenta il nuovo SoC Exynos 980 e 6 GB di RAM di supporto, un netto passo in avanti rispetto all’Exynos 9611 e ai 4 GB di RAM del Galaxy A51.

Maggiori dettagli in merito al nuovo A51 5G dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Continuate, quindi, a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul nuovo mid-range 5G di casa Samsung.