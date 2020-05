Samsung Galaxy Fold 2: partita la produzione di serie

Si avvicina sempre di più il debutto del nuovo Samsung Galaxy Fold 2, la seconda generazione dello smartphone con display pieghevole della casa coreana che debutterà in via ufficiale nel corso dell’estate, probabilmente ad agosto, insieme ai nuovi Galaxy Note 20 e Note 20+ ed al nuovo tablet top di gamma Galaxy Tab S20.

Il nuovo Samsung Galaxy Fold 2 riprenderà la pellicola protettiva Ultra-Thin Glass che la casa coreana ha presentato sul Galaxy Z Flip, lo smartphone con design a conchiglia e display pieghevole presentato lo scorso mese di febbraio. La nuova Ultra-Thin Glass garantisce un livello di protezione decisamente superiore rispetto alle soluzioni che caratterizzavano la prima generazione del Fold che, ricordiamo, è arrivata in ritardo sul mercato a causa di diversi problemi tecnici del display.

Samsung mira ad incrementare, notevolmente, il target di produzione del Samsung Galaxy Fold 2. Lo smartphone dovrebbe essere prodotto in 3 milioni di esemplari (il primo Fold si è fermato a 500 mila unità). Per quanto riguarda il prezzo, invece, il listino continuerà ad essere molto elevato. In Italia, infatti, il nuovo Fold 2 (che avrà una scheda tecnica da top di gamma) dovrebbe presentarsi con un prezzo intorno ai 2 mila Euro.

Maggiori dettagli sul progetto arriveranno nelle prossime settimane.