Amazon Italia aggiunge il finanziamento Cofidis tra le opzioni di pagamento

Anche se solo in beta, Amazon Italia ha aggiunto una nuova opzione per il pagamento dei prodotti acquistati sullo store. Si tratta del finanziamento Cofidis che permetterà di effettuare acquisti a rate con la possibilità di dilazionare il pagamento da un minimo di tre rate sino ad un massimo di 12 rate mensili.

Per sfruttare questa nuova opzione di pagamento è necessario che compaia l’opzione Finanziamento con CreditLine di Cofidis nella pagina del prodotto che si desidera acquistare, come indicato dallo screen che riportiamo qui di sotto. Aggiungendo il prodotto al carrello sarà possibile scegliere il finanziamento di Cofidis per il pagamento. Per maggiori dettagli su quest’opzione di pagamento è possibile dare un’occhiata al sito Cofidis in cui vengono illustrate le caratteristiche del servizio ed il suo funzionamento.

Da notare che, a seconda del numero di rate che l’utente sceglie in fase di pagamento, è previsto un tasso di interesse che verrà applicato all’importo da pagare (non si tratta di un finanziamento a tasso zero). L’importo massimo è di 1.500 Euro. Per inviare la richiesta a Cofidis è necessario avere a disposizione un documento (patente o passaporto), il codice fiscale e le coordinate IBAN. La risposta in merito alla richiesta di finanziamento sarà immediata e tutta la procedura si svolge online.

Per verificare la possibilità di sfruttare questa nuova opzione di pagamento potete collegarvi allo store di Amazon.