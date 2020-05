Honor MagicBook 14: il nuovo ultrabook Windows 10 arriverà in Italia | Ufficiale

A causa del ban USA, le attività di Honor nel mercato smartphone si sono ridotte drasticamente. Il marchio di Huawei non può accedere ai servizi Google ma può proporre, grazie ad una deroga speciale, prodotti con sistema operativo Windows 10. Per questo motivo, Honor ha annunciato in queste ore il lancio in Italia del nuovo Honor MagicBook 14.

Si tratta di un ottimo ultrabook che punta a conquistare il mercato grazie ad un prezzo molto competitivo anche se, al momento, il listino non è ancora stato rivelato. In Germania, il nuovo ultrabook arriverà sul mercato con un prezzo di listino di 599 Euro. Il nuovo Honor MagicBook 14 può contare su di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD e cornici ridotte al minimo.

A gestire il funzionamento del portatile c’è l’ottimo processore Ryzen 5 3500u con GPU integrata RX Vega 8. Il nuovo Honor MagicBook 14 arriverà in Italia con un’unica configurazione caratterizzata da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage SSD oltre che con una batteria da 56 Wh. Il nuovo ultrabook di Honor presenta un peso complessivo di 1.38 chilogrammi.

Maggiori dettagli in merito al debutto sul mercato italiano dell’interessantissimo Honor MagicBook 14 arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.