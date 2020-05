Vodafone: rinnovata l’offerta online da 50 GB a 7 Euro al mese

Nonostante la fine del lockdown e la riapertura dei negozi, Vodafone continua a proporre una delle migliori offerte “operator attack” del momento tramite il suo sito ufficiale. L’offerta in questione si chiama Vodafone Special 50 Digital Edition e mette a disposizione degli utenti che passano a Vodafone una tariffa con minuti ed SMS illimitati e con 50 GB in 4G al costo di 7 Euro al mese.

Come detto, si tratta di un’offerta “operator attack”, ovvero di una tariffa attivabile soltanto da alcuni utenti. In particolare, la nuova Vodafone Special 50 Digital Edition può essere sottoscritta da chi passa a Vodafone da Iliad o da un un operatore virtuale come Fastweb o PosteMobile (tra i virtuali compatibili all’offerta sono esclusi ho. Mobile, Kena Mobile e CoopVoce).

Per attivare la nuova Special 50 Digital Edition basta collegarsi al sito ufficiale Vodafone e scegliere l’operatore di provenienza. Se il provider inserito è compatibile con l’offerta in questione, l’utente verrà reindirizzato alla pagina del sito da cui avviare l’attivazione dell’offerta da 50 GB a 7 Euro al mese.

Segnaliamo che l’attivazione è gratuita e che nel canone mensile sono inclusi i servizi Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall. L’offerta è attivabile senza una data di scadenza, almeno per il momento, con la SIM che sarà spedita direttamente all’indirizzo fornito dall’utente.