Samsung Galaxy A41: ufficializzato il prezzo per il mercato europeo

La divisione olandese di Samsung ha aperto i pre-ordini del nuovo Samsung Galaxy A41, il mid-range “compatto” (almeno per gli standard del mercato smartphone del 2020) della gamma Galaxy A. Lo smartphone è acquistabile ad un prezzo di listino di 299 Euro. Tale prezzo dovrebbe essere lo stesso per tutti i mercati europei anche se c’è sempre la possibilità di un leggero rincaro per il mercato italiano da tenere in considerazione.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy A41 è, insieme a A31, il primo smartphone della gamma Galaxy A 2020 a montare un SoC MediaTek. Il device, infatti, include il SoC MediaTek Helio P65 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno oltre ad una batteria da 3.500 mAh. Lo smartphone ha un display AMOLED da 6.1 pollici con risoluzione Full HD+ e notch a goccia.

A completare la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy A41 troviamo una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel, e il sistema operativo Android 10. Maggiori dettagli in merito all’uscita in Italia del nuovo A41 dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Lo smartphone è atteso in Italia per la fine del mese di maggio. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti sul progetto.