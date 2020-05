Huawei: gli USA espandono il ban e la Cina prepara restrizioni per Apple e Qualcomm

Continua la guerra economica tra USA e Cina. Il campo di battaglia è, ancora una volta, il mondo tech. L’amministrazione Trump, infatti, ha esteso il ban per Huawei con l’obiettivo di impedire all’azienda cinese, che già non può accedere ai servizi Google, di sfruttare microchip realizzati (al di fuori degli USA) utilizzando tecnologia americana.

Le nuove restrizioni previste per Huawei sono attive da subito, senza alcuna deroga prevista per l’azienda cinese. Nel frattempo, un quotidiano cinese, molto vicino alle autorità locali, ha rivelato che è allo studio la contromossa del Governo cinese che si prepara ad inserire diverse aziende americane in un’apposita lista di aziende “non affidabili”.

Tra le aziende che potrebbero essere colpite dalle nuove misure del Governo cinese troviamo Apple e Qualcomm, due delle principali aziende del mondo tech americano, ma anche Cisco System e Boeing. Al momento, in ogni caso, non ci sono conferme uffiiciali da parte del Governo in merito a questo particolare provvedimento.

Da notare, inoltre, che anche Huawei ha scelto di non commentare l’annuncio degli USA di estendere il ban che oramai è attivo da circa un anno. Maggiori dettagli arriveranno, di certo, nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per tutte le novità sulla situazione.