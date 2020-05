iPad: in arrivo nuove varianti da 9 e 10.8 pollici

Dopo aver rinnovato la gamma iPad Pro, in casa Apple si sta lavorando al resto della famiglia iPad. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, nella seconda metà del 2020 o, al massimo, nella parte del 2021 è in programma il lancio di due nuovi iPad che andranno a sostituire i modelli attualmente sul mercato.

In arrivo ci sarebbe una versione compatta con display compreso tra 8.5 e 9 pollici che potrebbe andare a sostituire l’attuale iPad Mini (che ha un display da 7.9 pollici) conservando le dimensioni della scocca ma ampliando la diagonale del display grazie ad una riduzione delle cornici. La seconda novità in arrivo è, invece, un modello da 10.8 pollici che potrebbe sostituire l’attuale iPad Air oppure l’entry level iPad da 10.2 pollici.

I nuovi tablet di Apple dovrebbero presentare un aggiornamento delle specifiche con il SoC Apple A13 Bionic, lo stesso montato dagli iPhone 11 e dal nuovo iPhone SE, che potrebbe diventare il punto di riferimento della scheda tecnica. In caso di aggiornamento del modello economico, che attualmente monta l’A10 Fusion, potrebbe esserci l‘A12 Bionic.

Maggiori dettagli in merito ai nuovi prodotti della linea iPad che Apple presenterà in futuro potrebbero arrivare già nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.