Huawei P40 Lite: la variante 5G è ufficiale, ecco prezzo e specifiche

Nella giornata di oggi, Huawei ha svelato il nuovo Huawei P40 Lite 5G, nuova versione del mid-range della casa cinese che, in realtà, è un vero e proprio rebrand del cinese Huawei Nova 7 SE. Il nuovo smartphone 5G di Huawei è disponibile in Italia con un prezzo di 399,99 Euro con auricolari true wireless Freebuds 3i in regalo. Lo smartphone è attualmente disponibile in prenotazione con consegne a partire dalla fine del mese di maggio.

La scheda tecnica del nuovo Huawei P40 Lite 5G comprende il SoC Kirin 820 5G ed un display LCD da 6.5 pollici con foro e risoluzione Full HD+. A completare le specifiche del terminale troviamo 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno oltre ad una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel, sensore grandangolare da 8 Megapixel e due sensori da 2 Megapixel, uno per la profondità di campo e uno per le macro. La batteria ha una capacità di 4.000 mAh.

Lato software c’è Android 10 con EMUI 10.1. Così come il P40 Lite 4G, anche il nuovo Huawei P40 Lite 5G non ha i servizi Google ma può contare sui nuovi HMS e sullo store App Gallery che va a sostituire il Play Store.

Ecco i link per effettuare l’acquisto del nuovo Huawei P40 Lite 5G.