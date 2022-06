Apple spiega ulteriormente perché Stage Manager è solo per iPad M1

Dopo il keynote del WWDC la scorsa settimana, il capo ingegnere software di Apple Craig Federighi ha parlato della nuova funzionalità Stage Manager per iPad e Mac. In particolare, ha spiegato che Stage Manager è limitato agli iPad M1.

Sull’iPad, Stage Manager consente agli utenti di ridimensionare le app in finestre sovrapposte per una migliore esperienza multitasking. Stage Manager supporta anche un display esterno con una risoluzione fino a 6K, consentendo agli utenti di lavorare con un massimo di quattro app sull’iPad e fino a quattro app sul display esterno contemporaneamente.

In una dichiarazione condivisa con Rene Ritchie la scorsa settimana, Apple ha affermato che Stage Manager “richiede ampia memoria interna, spazio di archiviazione incredibilmente veloce e I/O esterno flessibile, tutti forniti da iPad con il chip M1”.

“Sono solo gli iPad M1 che hanno combinato l’elevata capacità della DRAM con una capacità molto elevata e una NAND ad alte prestazioni che consente alla nostra memoria virtuale di essere super veloce”, ha affermato Federighi.

Rilasciato nell’aprile 2021, l’iPad Pro con un chip M1 è disponibile con un massimo di 16 GB di RAM, rispetto ai 6 GB del precedente iPad Pro. Apple pubblicizza anche l’M1 iPad Pro come dotato di uno spazio di archiviazione 2 volte più veloce e prestazioni della GPU fino al 40% più veloci rispetto al modello precedente. Apple ha anche rilasciato un iPad Air con lo stesso chip M1 nel marzo 2022.

Per quanto riguarda Stage Manager su Mac, Federighi ha affermato che ci sono già “tanti modi diversi” di multitasking su macOS, come usare Mission Control o la scorciatoia da tastiera Comando-Tab per passare da un’app all’altra, e Stage Manager è semplicemente un altro strumento.