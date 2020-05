Nuovo iPad low cost sarà molto più potente del suo predecessore

Attualmente, l’entry level della gamma iPad è il modello con display da 10.2 pollici che può contare sul SoC Apple A10 Fusion, lo stesso chipset che troviamo tra le specifiche dell’iPhone 7, che viene supportato da 3 GB di memoria RAM. Come emerso nelle ultime ore, Apple starebbe lavorando ad un nuovo iPad low cost che dovrebbe sostituire l’attuale modello da 10.2 pollici presentato lo scorso anno.

Secondo le prime indiscrezioni, il nuovo iPad potrebbe presentare il SoC Apple A12 Bionic, lo stesso montato da iPhone XR, XS e XS Max, garantendo così un notevolissimo upgrade prestazionale. Il SoC potrebbe continuare ad essere supportato da 3 GB di memoria RAM mentre la memoria interna potrebbe partire da 64 GB invece che dagli attuali 32 GB. La scheda tecnica non dovrebbe registrare particolari novità oltre a quelle indicate.

Il nuovo iPad economico dovrebbe presentare un prezzo di listino molto simile a quello del modello attuale, che parte da 389 Euro (con la versione Wi-Fi da 32 GB) ed è disponibile anche con il taglio da 128 GB. In attesa di maggiori dettagli sulle novità in arrivo per la gamma iPad, l’attuale iPad da 10.2 rappresenta uno dei punti di riferimento del mercato ed è senza dubbio uno dei migliori tablet da acquistare.