Primi render di Huawei P Smart S: tripla cam posteriore e sensore da 48 MP

E’ Evan Blass ad aver condiviso qualche ora fa i primi render di Huawei P Smart S, prossimo membro della gamma arricchitasi già di recente col P Smart 2020 di cui abbiamo parlato in questo articolo. Con le immagini arrivano anche le prime indicazioni sull’hardware a bordo e, più in particolare, sul comparto multimediale.

Huawei P Smart S arriva con un display caratterizzato da un notch a goccia e un’ottimizzazione sufficiente delle cornici frontali (anche se le dimensioni del chin restano piuttosto vistose). Come accennato in precedenza, le indicazioni più interessanti arrivano dalla scocca posteriore, dove sono segnalate tre fotocamere posteriori, disposte in verticale e nello stesso modulo col flash LED. Spicca, ovviamente, il riferimento ad un sensore principale con risoluzione da 48 MP.

Le colorazioni che potete osservare nell’immagine in alto sono Emerald Green, Breathing Crystal e Midnight Black, mentre c’è da sottolineare che non vi è traccia del sensore per le impronte digitali, né sul retro né sul display: probabile che il colosso cinese anche in questo caso abbia deciso di piazzarlo sul frame laterale.

La fonte in questione non ha fornito ulteriori dettagli sulla scheda tecnica di Huawei P Smart S anche se è plausibile che possa arrivare, proprio come il già citato P Smart 2020, coi servizi Google installati.