Uscito Android 13 Beta 3.1

Dopo l’uscita di Android 13 Beta 3 arriva un’altra nuova versione, questa volta nota come Android 13 Beta 3.1. Questa versione include una modifica importante: una correzione all’app di feedback che, a quanto pare, non era disponibile per alcuni partecipanti alla beta nella versione originale della Beta 3.

Dato che l’intero scopo di un programma beta è testare il software e fornire feedback per aiutare a correggere i bug e finalizzare le decisioni di progettazione, l’importanza di avere un’app di feedback funzionante è fondamentale per il successo del programma. Android 13(si apre in una nuova scheda)Beta 3.1 non sembra avere altri cambiamenti importanti, come il log delle modifiche(si apre in una nuova scheda)suggerisce.

Android 13 Beta 3(si apre in una nuova scheda) dà stabilità alla piattaforma per Android 13, il che significa che Google ha finalizzato tutte le nuove API degli sviluppatori e i comportamenti relativi alle app, quindi gli sviluppatori di app possono ora testare le loro app nella versione beta in attesa del rilascio finale di Android 13, che dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’estate o all’inizio dell’autunno su molti dei migliori telefoni Android(si apre in una nuova scheda).

Se hai uno dei tanti telefoni supportati, puoi persino installare Android 13(si apre in una nuova scheda) sul tuo telefono in questo momento. Ovviamente, il miglior telefono con cui farlo è il Pixel 6, che ha tutti i programmi beta disponibili nel momento in cui Google li rilascia.