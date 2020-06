LG Velvet: annunciato l’evento di lancio italiano del nuovo mid-range 5G

LG Italia presenterà online il nuovo LG Velvet. L’evento di lancio del nuovo mid-range 5G è fissato per il prossimo 15 giugno e potrà essere seguito tramite i canali social della casa coreana. In occasione di tale evento, LG dovrebbe annunciare il prezzo ufficiale e la data di uscita del nuovo smartphone con cui l’azienda punta a rilanciare la sua presenza sul mercato europeo.

Ricordiamo che il nuovo LG Velvet viene commercializzato in Corea del Sud ad un prezzo di poco inferiore ai 700 Euro, al cambio attuale. Al momento, la divisione italiana di LG non ha ancora confermato alcun dettaglio in merito alla commercializzazione dello smartphone. Sarà necessario attendere il prossimo 15 giugno per saperne di più.

Il nuovo LG Velvet può contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 765G e, quindi, sul supporto al 5G. A completare la scheda tecnica del terminale troviamo un display AMOLED da 6.8 pollici con notch a goccia e risoluzione Full HD+, 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno e una batteria da 4 .300 mAh oltre ad una tripla camera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo smartphone di LG ed al suo arrivo sul mercato italiano nel corso delle prossime settimane.