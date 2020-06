Facebook: il tema scuro per l’app è sempre più vicino

L’applicazione per smartphone Android di Facebook si prepara a ricevere il tema scuro, una funzionalità richiesta, da tempo, da tantissimi utenti e già disponibile sulle altre app dell’azienda che gestisce il popolare social network (Messenger, Instagram e WhatsApp hanno da tempo il tema scuro).

9to5Google ha diffuso alcune immagini della versione con tema scuro dell’app di Facebook mettendo in evidenza come questa nuova funzionalità sia quasi pronta al rilascio. Da notare, in ogni caso, che, al momento, non c’è ancora una data precisa per l’arrivo del tema scuro su Facebook. Probabilmente, nel giro delle prossime settimane potrebbe partire il rollout.

Gli utenti di Facebook avranno la possibilità di passare, facilmente, dalla versione tradizionale dell’app alla versione “dark”. Da notare che, sfruttando le potenzialità di Android 10, l’app potrà adeguare il tema a quello impostato nelle impostazioni dello smartphone, senza la necessità che l’utente vada ad effettuare una scelta precisa.

Da notare che, tra le novità in arrivo per l’app di Facebook, troveremo anche delle modifiche alla UI e una nuova sezione dedicata alle statistiche aggiornate in tempo reale sulla diffusione del Covid-19. Maggiori dettagli in merito all’aggiornamento in arrivo per Facebook dovrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.