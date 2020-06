iPhone 11, 11 Pro e Pro Max: schermo verde dopo l’aggiornamento ad iOS 13.5

Il bug del display “verde”, che ha colpito di recente il OnePlus 8 Pro e il Samsung Galaxy S20 Ultra, arriva anche nel mondo iOS ed, in particolare, sui recenti iPhone 11, iPhone 11 Pro e Pro Max. I tre smartphone di Apple, infatti, dopo l’aggiornamento ad iOS 13.5 stanno iniziando a mostrare il bug del display “verde” come evidente dalla foto riportata in testa all’articolo.

Tale bug si manifesta solitamente dopo lo sblocco del dispositivo e solo su alcuni terminali. Si tratta, quasi sicuramente, di un bug software e non di un difetto hardware in quanto il problema è stato riscontrato sia su iPhone 11, con display LCD, che su iPhone 11 Pro e Pro Max, che montano display OLED. Per eliminare il problema (che può ripresentarsi) è necessario un riavvio del dispositivo.

Al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale del bug da parte di Apple. Diverse testimonianze in rete, in ogni caso, confermano il problema e lo circoscrivono ai dispositivi aggiornati ad iOS 13.5. Molto probabilmente, nei prossimi giorni, arriverà un update che andrà a risolvere il problema eliminando il bug del display verde. Al momento, tale bug non è stato registrati da altri modelli di iPhone. Continuate a seguirci per saperne di più.