OnePlus Z: nuovi dettagli su specifiche tecniche e data di uscita

OnePlus sta per espandere la sua gamma di smartphone con il nuovo OnePlus Z, mid-range che era atteso già nei mesi scorsi ma che è stato poi rinviato, per motivi non precisati, all’estate. Secondo le ultime indiscrezioni di queste ore, il nuovo smartphone di OnePlus sarà svelato in via ufficiale nel corso della seconda settimana di luglio.

L’effettiva data di uscita del nuovo OnePlus Z sarà quindi fissata alla seconda metà di luglio. Lo smartphone dovrebbe arrivare anche in Italia con un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello del nuovo OnePlus 8. Per quanto riguarda la scheda tecnica, invece, il nuovo mid-range di OnePlus ha oramai pochi segreti.

Lo smartphone si presenterà con il SoC Qualcomm Snapdragon 765G supportato da un display AMOLED da 6.4-6.5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz. Tra le specifiche ci saranno almeno 8 GB di RAM ed una batteria da 4.000 mAh. Da segnalare anche un comparto fotografico con tripla camera posteriore con sensore principale da 48 Megapixel affiancato da un sensore grandangolare e da un teleobiettivo.

Maggiori dettagli sul nuovo OnePlus Z arriveranno nei prossimi giorni .Tra circa un mese, invece, ci sarà il debutto ufficiale. Continuate a seguirci per saperne di più.