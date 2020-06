Samsung Galaxy M51 è in arrivo, ecco le specifiche

Samsung si prepara a lanciare un nuovo mid-range. Si tratta del Samsung Galaxy M51, smartphone che andrà ad ampliare l’ottima gamma Galaxy M che include alcuni dei migliori “battery phone” attualmente disponibili sul mercato come, ad esempio, il Galaxy M31 con batteria da 6.000 mAh che può essere acquistato a circa 250 Euro.

Secondo un primo benchmark, il nuovo Samsung Galaxy M51 potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 675. Si tratta di un chip non recentissimo ma comunque in grado di garantire ottime prestazioni, sotto tutti i punti di vista. Nel benchmark, il Galaxy M51 si mostra con ben 8 GB di RAM, una specifica che non sorprende considerando che il Galaxy M31 può contare su 6 GB di memoria RAM. A completare le specifiche troviamo il sistema operativo Android 10.

Il nuovo Samsung Galaxy M51 dovrebbe arrivare sul mercato con un display da circa 6.5 pollici caratterizzato da un pannello AMOLED con risoluzione Full HD+. Molto probabilmente, il nuovo mid-range avrà un buon comparto fotografico, con quattro sensori posteriori, e una super batteria con una capacità di 6.000 mAh, un valore più che sufficiente a garantire un’autonomia enorme.

In attesa della presentazione del Galaxy M51, segnaliamo la possibilità di acquistare direttamente su Amazon il già ottimo Galaxy M31.