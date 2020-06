Samsung Galaxy S30: il futuro top di gamma non utilizzare display BOE

Nelle scorse settimane si è parlato di un clamoroso cambio di fornitore per i display del futuro Samsung Galaxy S30. La casa coreana, infatti, ha valutato la possibilità di non utilizzare i “suoi” display OLED, prodotti dalla controllata Samsung Display, per il suo futuro top di gamma preferendo puntare sui pannelli, più economici, prodotti dalla cinese BOE.

Il rumors era corretto, secondo un nuovo report, ma Samsung ha comunque deciso di non utilizzare i display BOE per il suo Samsung Galaxy S30 in quanto i pannelli non avrebbero superato il controllo qualità necessario alla chiusura definitiva dell’accordo. Secondo le indiscrezioni delle ultime settimane, BOE avrebbe dovuto fornire a Samsung dei display OLED da 6.67 pollici con supporto al refresh rate a 90 Hz. Samsung, a questo punto, continuerà ad affidarsi a Samsung Display per i pannelli OLED di tutte le varianti del futuro Samsung Galaxy S30.

Da notare, inoltre, che i pannelli BOE non avrebbero superato i test anche di Apple che puntava sull’azienda cinese per la fornitura dei display OLED di uno dei futuri iPhone 12. BOE potrebbe essere rimpiazzata da LG Display che avrebbe dovuto coprire solo parte della fornitura. Maggiori dettagli sulla questione arriveranno nei prossimi giorni.