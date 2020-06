Redmi 9: confermata l’uscita in Europa, ecco versioni disponibili e prezzi

Xiaomi conferma il lancio europeo del nuovo Redmi 9. Lo smartphone sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 18 giugno. Al momento, l’avvio delle vendite è stato ufficializzato in Spagna e non c’è ancora una data di uscita per l’Italia del nuovo Redmi 9. Probabilmente, lo smartphone sarà disponibile anche da noi entro la fine del mese di giugno.

Il nuovo Redmi 9 verrà commercializzato in Europa in due versioni. Il modello base avrà 3 GB di RAM e 32 GB di storage e sarà disponibile con un prezzo di listino di 149 Euro. Basteranno, invece, 179 Euro per acquistare il Redmi 9 con 4 GB di RAM e 64 GB di storage. Considerando il fisiologico calo rispetto al listino, il nuovo smartphone di Redmi ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento della fascia bassa.

La scheda tecnica del nuovo Redmi 9, ricordiamo, presenta un display da 6.5 pollici con risoluzione Full HD+ e notch a goccia. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek G80 supportato da una batteria da 5.020 mAh. Il sistema operativo sarà Android 10 con MIUI. Il comparto fotografico include una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 16 Megapixel. Le colorazioni previste per l’Europa sono Carbon Gray, Sunset Purple e Ocean Green.

Ricordiamo che in Italia sono da poco disponibili i nuovi Redmi Note 9 e Note 9 Pro.