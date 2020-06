Lenovo Legion Phone: nuovo gaming-phone con Snapdragon 865+?

Potrebbe essere di Lenovo il primo smartphone a poter contare sull’ancora inedito Qualcomm Snapdragon 865+, evoluzione dell’attuale SoC Snapdragon 865 che troviamo su buona parte degli smartphone top di gamma del 2020 per quanto riguarda il mercato Android.

Secondo le ultime informazioni, infatti, nel corso del mese di luglio potrebbe debuttare il nuovo Lenovo Legion Phone, un gaming-phone destinato al mercato cinese che dovrebbe poter contare, tra le specifiche tecniche, proprio sul nuovo Snapdragon 865+ che, ricordiamo, Qualcomm non ha ancora confermato. Il nuovo SoC dovrebbe essere incluso anche nella scheda tecnica dell’ASUS ROG Phone 3 in arrivo entro la fine dell’estate.

Il nuovo Lenovo Legion Phone dovrebbe arrivare sul mercato con un display Full HD+ in grado di raggiungere un refresh rate di 144 Hz. Lo smartphone dovrebbe presentare due porte USB-C, per garantire la connessione di svariati accessori “da gaming” e dovrebbe presentare un inedito sistema di raffreddamento per garantire allo Snapdragon 865+ di svolgere a dovere il suo compito senza temere surriscaldamenti.

Maggiori dettagli sul nuovo Lenovo Legion Phone (che quasi sicuramente non arriverà in Europa) e sul SoC Qualcomm Snapdragon 865+ arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più su uno dei progetti più interessati in arrivo sul mercato smartphone in estate.