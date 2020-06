ASUS ROG Phone 3: confermata la variante top da 12 GB di RAM

C’è grande attesa per il debutto del ASUS ROG Phone 3, terza generazione del gaming phone di ASUS. Lo smartphone è stato uno dei top di gamma più interessati dello scorso anno, sia per prestazioni che per autonomia (grazie all’accoppiata Snapdragon 855+ e batteria da 6.000 mAh) ed ha tutte le carte in regola per ottenere giudizi positivi anche quest’anno.

Un nuovo benchmark di queste ore conferma l’esistenza di una variante “top” del nuovo ASUS ROG Phone 3. Tale variante accoppierà allo Snapdragon 865, il SoC di fascia alta di Qualcomm, anche 12 GB di memoria RAM, un requisito essenziale per massimizzare le performance in multi-tasking. Da notare, inoltre, che il nuovo ASUS ROG Phone 3 arriverà anche in una versione base con 8 GB di RAM.

Al momento, non ci sono ancora molte informazioni sulla scheda tecnica del nuovo ASUS ROG Phone 3. Lo smartphone avrà il supporto al Wi-Fi 6 e arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 10. Ancora non conosciamo quali saranno le caratteristiche del display (che potrebbe avvicinarsi ai 7 pollici) e della batteria.

ASUS ha confermato che il nuovo ASUS ROG Phone 3 verrà presentato nel corso del terzo trimestre del 2020. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati al nuovo smartphone.