Xiaomi Mi Band 4 con supporto NFC sbarca ufficialmente in Europa!

L’attesa per la Xiaomi Mi Band 5 è già alle stelle: la nuova generazione della smartband più popolare al mondo sarà ufficializzata il prossimo 11 giugno e, come abbiamo visto in questo articolo, le novità in programma sono davvero tante.

Oggi, però, arriva a sorpresa un colpo di coda della Mi Band 4: come ben saprete, la versione con NFC è stata da sempre “esclusiva” del mercato cinese, ma i confini nazionali, anzi continentali, sono stati varcati. La Xiaomi Mi Band 4 con supporto NFC è infatti disponibile ufficialmente alla vendita in Russia.

Spicca, ovviamente, il prezzo maggiorato (al cambio attuale siamo sui 50 euro), mentre da segnalare che è disponibile soltanto il circuito Mastercard per i pagamenti automatici (Visa, Google Pay e PayPal dovrebbero comunque essere aggiunti in futuro). Non cambia nulla dal punto di vista estetico, mentre la Xiaomi Mi Band 4 con supporto NFC ha un peso leggermente superiore (da 22,1 a 22,2 grammi) e una batteria da 125 mAh contro i 135 mAh del modello “standard”. Il resto dell’hardware è esattamente identico, così come non variano le funzionalità a disposizione.

Vedremo se la novità sarà disponibile anche in altri paesi europei: in questo caso, il supporto NFC potrebbe essere (almeno in un primo momento) disabilitato per l’imminente Mi Band 5.