Huawei P40 Pro+ in Italia dal 25 giugno ad un prezzo assurdo

E’ quasi tutto pronto per il debutto in Europa ed in Italia del nuovo Huawei P40 Pro+. Il nuovo “top di gamma” di casa Huawei, presentato lo scorso marzo insieme al P40 ed al P40 Pro, sarà disponibile in Italia a partire dal prossimo 25 giugno. Nei prossimi giorni, Huawei Italia dovrebbe aprire i preordini dello smartphone con una promozione che, molto probabilmente, prevederà qualche bonus in regalo per chi acquistare il nuovo flagship.

Il nuovo Huawei P40 Pro+ arriverà sul mercato italiano con un prezzo davvero elevatissimo. Lo smartphone, infatti, sarà acquistabile a ben 1.399 Euro, ben 350 Euro in più rispetto al già costoso Huawei P40 Pro. Anche il nuovo P40 Pro+, naturalmente, non avrà i servizi Google ed il Play Store e dovrà “accontentarsi” dello store App Gallery e dei Huawei Mobile Services.

La scheda tecnica del nuovo Huawei P40 Pro+ riprende quasi integralmente quella del P40 Pro con la presenza del SoC Kirin 990 a gestire il funzionamento dello smartphone. Da segnalare il comparto fotografico con cinque fotocamere posteriori con sensore principale da 50 megapixel “UltraVision”, f/1.9, OIS, 23mm. Lo smartphone supporta la ricarica rapida sino a 40 W, anche via wireless, presenta la certificazione IP68 e una scocca posteriore in ceramica.