Lenovo Legion in uscita a luglio, sarà il primo smartphone con Snapdragon 865+?

Si avvicina il debutto del nuovo Lenovo Legion Phone, smartphone di fascia alta dedicato al gaming. Il progetto dovrebbe essere svelato nel corso del prossimo mese di luglio, registrando poi un’immediata uscita sul mercato. Al momento, il debutto del nuovo smartphone di Lenovo è confermato esclusivamente per il mercato cinese. Difficilmente lo smartphone arriverà in Europa.

In ogni caso, il nuovo Lenovo Legion Phone ha tutte le carte in regola per attirare le attenzioni degli appassionati. Il device dovrebbe essere il primo smartphone a poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865+, nuovo punto di riferimento della gamma di SoC di Qualcomm che ha mostrato risultati da record nei primi benchamrk.

La scheda tecnica del nuovo Lenovo Legion Phone comprenderà anche diverse “chicche”. Ad esempio, lo smartphone avrà due porte USB-C, per agevolare il collegamento di tutti gli accessori “da gaming” con cui arriverà sul mercato. Da notare anche la presenza di una fotocamera pop-up che sarà posizionata su di un lato della scocca e non in alto.

Maggiori dettagli sulle specifiche tecniche del nuovo smartphone di Lenovo arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Il device potrebbe arrivare anche in una variante “Pro”. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti dedicati al progetto.