Google Pixel 4a: il nuovo mid-range potrebbe essere stato posticipato di due mesi

Continua il mistero intorno al lancio del nuovo Google Pixel 4a, il mid-range che doveva debuttare lo scorso mese di maggio e che, ancora oggi, non ha una data di presentazione e di lancio. Secondo i rumors di alcune settimane fa, il nuovo Google Pixel 4a dovrebbe essere svelato a luglio per poi arrivare sul mercato ad agosto con la colorazione Black e ad ottobre con la colorazione Blue.

Le ultime indiscrezioni sul progetto Google Pixel 4a anticipano un ulteriore ritardo. Il nuovo Google Pixel 4a potrebbe essere presentato soltanto il prossimo 22 ottobre per arrivare sul mercato nelle settimane successive nella sola versione Black. Se questa data verrà confermata, il nuovo Pixel 4a potrebbe, a tutti gli effetti, diventare un Pixel 5a considerando che i nuovi Pixel 5 sono attesi per l’autunno.

Per il momento, Google non ha confermato in alcun modo le tempistiche di lancio del nuovo Google Pixel 4a. Lo smartphone è diventato un vero e proprio mistero e, al momento, non possiamo fare altro che attendere il prossimo mese di luglio per capire se l’azienda americana ha effettivamente posticipato ancora il lancio del suo progetto.

Ricordiamo che il Google Pixel 4a potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 730 e su di un display OLED da 5.8 pollici con foro per la camera anteriore.