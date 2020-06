Samsung Galaxy Tab S7: i nuovi rumors sulla scheda tecnica riguardano il display

C’è grande attesa per il lancio dei nuovi Samsung Galaxy Tab S7 e S7 Plus (che potrebbero arrivare anche con il nome di Tab S20 e Tab S20 Plus). I nuovi tablet top di gamma di Samsung verranno presentati nel corso del prossimo mese di agosto, in occasione dell’evento di lancio in cui la casa coreana presenterà anche i nuovi Note 20, Fold 2, Z Flip 5G e Watch 3.

In attesa della presentazione, i nuovi Samsung Galaxy Tab S7 continuano ad essere al centro di rumors ed indiscrezioni. Samsung sta lavorando con molta attenzione ai suoi nuovi tablet top di gamma che andranno a sfidare gli iPad Pro di Apple. Secondo le ultime informazioni, entrambe le varianti del tablet di Samsung presenteranno un refresh rate da 120 Hz. Ricordiamo che il Tab S7 potrà contare su di un display da 11 pollici mentre il Tab S7 Plus arriverà sino a ben 12.9 pollici.

A gestire il funzionamento dei nuovi Samsung Galaxy Tab S7 ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 865, supportato da almeno 8 GB di memoria RAM e da una batteria di 7760 mAh (per S7) e 10090 mAh (per S7 Plus. Maggiori dettagli sui nuovi tablet di casa Samsung arriveranno nel corso dei prossimi giorni.