Samsung Galaxy Note 20: nuove conferme sulle colorazioni

In attesa della presentazione ufficiale, in programma il prossimo 5 agosto, continuano i rumors sui futuri Samsung Galaxy Note 20. Le ultime indiscrezioni riguardano la gamma di colorazioni con cui i nuovi top di gamma della casa coreana arriveranno sul mercato internazionale.

Stando agli ultimi leak, il Samsung Galaxy Note 20 arriverà sul mercato con le colorazioni Grey, Green e Copper. Il più grande Samsung Galaxy Note 20+ (o Note 20 Ultra?) sarà disponibile, invece, con le colorazioni Copper, White e Black. Per ora, Samsung non avrebbe in programma ulteriori varianti cromatiche dei suoi top di gamma anche se in futuro potrebbero esserci delle versioni “a tiratura limitata” con alcune colorazioni inedite.

Da notare, inoltre, che, in occasione dell’evento del 5 agosto, ci sarà il debutto anche del Galaxy Z Flip 5G. Secondo le prime indiscrezioni, questo smartphone potrà contare sulle colorazioni Black e Copper. In questo caso, non dovrebbero esserci ulteriori varianti in arrivo per lo smartphone. Al momento, invece, non ci sono dettagli in merito alle varianti cromatiche del Fold 2, il terzo smartphone che verrà presentato il 5 agosto.

Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti legati alle novità in arrivo da Samsung nel corso dei prossimi mesi.