iPhone 12: Apple non è soddisfatta dei display OLED prodotti da BOE

Dopo Samsung, che ha bocciato i display OLED forniti per i futuri top di gamma, anche Apple non è soddisfatta dei pannelli OLED realizzati da BOE, azienda cinese che mira a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel settore dei display per smartphone. Secondo le precedenti indiscrezioni, Apple aveva scelto BOE per la fornitura di display OLED di uno dei quattro iPhone 12 in arrivo nel corso della seconda metà del 2020.

In particolare, BOE, secondo i piani iniziali, dovrebbe fornire i display per il nuovo iPhone 12 da 6.1 pollici, uno dei due modelli “base” della gamma di smartphone di Apple (l’altro avrà un display OLED da 5.4 pollici realizzato da Samsung Display). Le prime unità di display OLED realizzati da BOE non avrebbero superato il controllo qualità di Apple.

A questo punto, l’azienda cinese dovrebbe preparare una nuova fornitura per la casa di Cupertino in vista dell’avvio della produzione dei nuovi iPhone 12 in programma a luglio. In caso di ulteriore fallimento, BOE verrebbe sostituita da LG Display e da Samsung Display che già si occuperanno della fornitura di display OLED per le altre varianti della gamma iPhone 12.

Maggiori dettagli sulla questione dovrebbero arrivare nelle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.