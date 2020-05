Samsung Galaxy S10+ in offerta con Buds+ in regalo su Amazon

Tra le offerte Amazon di oggi segnaliamo l’ottima promozione riservata al Samsung Galaxy S10+. L’oramai ex top di gamma di Samsung viene proposto ad un ottimo prezzo (venduto e spedito da Amazon) e con le Galaxy Buds+ (del valore di 129 Euro) in regalo per chi acquisterà S10+ entro il prossimo 7 giugno (per ottenere gli auricolari in regalo bisogna registrarsi su Samsung Members).

L’offerta di oggi di Amazon dedicata al Samsung Galaxy S10+ permette di acquistare lo smartphone ad un prezzo di 610 Euro. L’offerta si riferisce al modello da 128 GB con scocca con colorazione Prism White. Ecco il link per sfruttare l’offerta dedicata a S10+ proposta oggi da Amazon.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy S10+ presenta un display AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione QHD+ e foro per le fotocamere anteriori. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Exynos 9820 supportato da 8 GB di memoria RAM e da una batteria da 4.100 mAh. Lo smartphone ha tre fotocamere posteriori e può contare sul sistema operativo Android 10 personalizzato con la nuova One UI 2.0 e con futuro aggiornamento garantito ad Android 11. Lo smartphone è Dual SIM.