iPhone 12: la data di uscita potrebbe essere stata posticipata di due mesi

Continuano i rumors sulla data di uscita dei nuovi iPhone 12. Come oramai confermato da diverse fonti, i quattro nuovi smartphone di Apple non arriveranno sul mercato nel corso del prossimo mese di settembre. La casa di Cupertino, infatti, potrebbe aver deciso di posticipare il lancio dei suoi nuovi modelli.

Un report di oggi in arrivo dalla Cina ci conferma che la data di uscita dei nuovi iPhone 12 potrebbe essere stata posticipata di ben due mesi rispetto alle tempistiche previste in passato. In sostanza, i nuovi smartphone di Apple potrebbero arrivare soltanto nel corso del mese di novembre, in tempo utile per il periodo di shopping pre-natalizio ma in netto ritardo rispetto alle attese.

Ricordiamo che la nuova gamma iPhone 12 sarà costituita da due modelli “base” (uno da 5.4 pollici ed uno da 6.1 pollici, entrambi dotati di doppia fotocamera posteriore) e da due modelli Pro (uno da 6.1 e uno da 6.7 pollici, con tripla fotocamera). Tutti e quattro i nuovi iPhone 12 presenteranno il nuovo SoC Apple A14 Bionic e avranno un display OLED.

Maggiori dettagli sulle specifiche tecniche e sulla data di uscita dei nuovi smartphone di Apple arriveranno, di certo, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.