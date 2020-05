Google potrebbe aver posticipato l’uscita di Pixel 4a e Pixel 5

Le strategie di Google per il mercato smartphone continuano ad essere poco chiare. La casa americana, infatti, potrebbe aver posticipato ulteriormente la data di uscita del Google Pixel 4a, originariamente previsto per inizio maggio, e, secondo nuovi rumors, anche i Pixel 5 potrebbero essere stati rimandati.

Le informazioni diffuse dall’insider Jon Prosser confermano, infatti, che la presentazione del Google Pixel 4a arriverà soltanto il 13 luglio con le vendite che partiranno dal successivo 6 agosto (versione Just Black) e 1 ottobre (versione Barley Blue). Al momento, non c’è ancora una data ufficiale per il Pixel 5 che non dovrebbe essere svelato ad ottobre e potrebbe, quindi, arrivare solo a novembre, in tempo per il periodo natalizio.

La scelta di posticipare l’avvio delle vendite sarebbe legata ad un’analisi del mercato smartphone attuale da parte di Google. La crisi economica legata alla pandemia in corso potrebbe, infatti, aver spinto la casa americana ha ritardare il lancio dei suoi nuovi smartphone, previsti originariamente per maggio e ottobre.

Ricordiamo che il Pixel 4a arriverà sul mercato in un’unica variante con display OLED da 5.8 pollici e SoC Snapdragon 730G supportato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Secondo le prime indiscrezioni, il prezzo di partenza del device sarà di 349 dollari. I nuovi Pixel 5, invece, non avranno lo Snapdragon 865 ma il meno potente Snapdragon 765G ed un prezzo di fascia medio-alta e non da top di gamma.