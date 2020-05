ASUS conferma l’arrivo dei nuovi ZenFone 7 e ROG Phone 3

ASUS non ha alcuna intenzione di ridurre i suoi investimenti nel mercato smartphone. La casa taiwanese, dopo qualche mese di silenzio, si prepara a tornare alla carica con i nuovi ZenFonte 7 e ROG Phone 3. La conferma ufficiale è arrivata oggi dal CEO di ASUS, Xu Xianyue, che ha chiarito le tempistiche di arrivo dei nuovi progetti.

La nuova gamma ZenFone 7 e lo smartphone “da gaming” ROG Phone 3 saranno presentati tra la fine del secondo trimestre e l’inizio del terzo trimestre del 2020. I nuovi smartphone di ASUS arriveranno sul mercato nel corso dell’estate con un lancio internazionale che coinvolgerà anche l’Italia.

Al momento, non ci sono ancora molte informazioni ufficiali sui nuovi smartphone di ASUS. Come emerso nei giorni scorsi, il nuovo ROG Phone 3 sarà un top di gamma a tutti gli effetti e potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865, 8 GB di RAM, Android 10 e supporto al Wi-Fi 6.

Da valutare, invece, le novità della linea ZenFone 7. Come da tradizione, ASUS dovrebbe realizzare diverse varianti andando a coprire sia la fascia media che la fascia alta. Maggiori dettagli sui device in arrivo dovrebbero emergere già nel corso dei prossimi giorni considerando che la presentazione è attesa per giugno – luglio.