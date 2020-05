Kena Mobile rilancia l’offerta da 100 GB al mese

Continuano le offerte per chi è in cerca di una nuova tariffa per il proprio smartphone. Dopo aver visto la Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile, che propone 30 GB ad appena 4,99 Euro al mese, e la nuova offerta Fastweb da 50 GB, scontata rispetto alla versione precedente, segnaliamo il ritorno di Kena 9,99 Flash.

L’offerta di Kena Mobile è una delle operator attack più interessanti del momento mettendo a disposizione degli utenti un pacchetto con minuti ed SMS illimitati e con ben 100 GB in 4G (ma con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5.67 Mbps in upload) al costo di appena 9,99 Euro al mese.

L’offerta in questione non è disponibile per tutti in quanto è attivabile dai clienti che richiedono la portabilità del numero da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, Bladna Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Conad, Daily Telecom, Digi Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Welcome Italia. L’offerta non è attivabile per chi passa a Kena Mobile da TIM, Ho Mobile, Tre, Vodafone, Fastweb, Tiscali, Coop Mobile, Very Mobile e Rabona.

Per attivare l’offerta online è possibile utilizzare questo link:

Di seguito, invece, potete scoprire tutte le offerte Kena Mobile disponibili in questo momento: