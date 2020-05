Fastweb sconta la sua offerta mobile da 50 GB al mese

Fastweb ha deciso di abbassare il prezzo della sua offerta mobile che mette a disposizione degli utenti minuti illimitati in Italia e verso 50 destinazioni internazionali, 100 SMS e 50 GB in 4G al mese. Il prezzo prezzo dell’offerta di Fastweb è di 8,95 Euro al mese, cifra che avvicina notevolmente l’offerta dell’operatore alle offerte di Iliad (50 GB a 7,99 Euro al mese) e di altri operatori virtuali come Kena Mobile e ho. Mobile.

A differenza dei due virtuali citati in precedenza, la nuova offerta Fastweb è disponibile per tutti, sia richiedendo la portabilità del numero che attivando un nuovo numero di cellulare. Da notare, inoltre, che per chi sceglie l’attivazione online, tramite il sito Fastweb, non sono previsti costi aggiuntivi. L’offerta, infatti, è disponibile con attivazione e spedizione della SIM gratis. A completare i vantaggi dell’offerta Fastweb troviamo la totale assenza di vincoli e costi nascosti. Tutti i servizi aggiuntivi (Ascolto segreteria telefonica, Controllo credito e consumo, Ti ho chiamato, Scatto alla risposta) sono inclusi nel canone mensile dell’offerta.

Al momento, la nuova offerta Fastweb da 8,95 Euro al mese è disponibile sino al prossimo 26 maggio ma potrebbe essere rinnovata ulteriormente. Ricordiamo che, tra le principali offerte degli operatori virtuali, è attualmente disponibile anche la nuova Creami WOW Weekend 30 GB di PosteMobile che offre minuti ed SMS illimitati e 30 GB a 4,99 Euro al mese.