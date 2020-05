LG Q61 è ufficiale: specifiche tecniche e prezzo

Periodo particolarmente fertile per LG che, dopo il lancio di Stylo 6 (clicca qui per saperne di più), lancia un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta di LG Q61, smartphone che non spicca di certo per un rapporto qualità-prezzo particolarmente interessante ma che comunque merita di essere monitorato soprattutto nel caso in cui dovesse arrivare ufficialmente anche in Italia.

LG Q61 è dotato di un display con diagonale da 6.5 pollici e risoluzione in HD+, indubbiamente caratterizzato dalla presenza di un foro nell’angolo in alto a sinistra in cui viene integrata la fotocamera anteriore da 16 MP. L’azienda asiatica non ha specificato il modello di SoC utilizzato, parlando soltanto di un octa-core con clock a 2.0 GHz, si sa però che verrà accompagnato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno (espandibili tramite micro SD).

Il punto di forza di LG Q61 è certamente la fotocamera. Sul retro, situati in un modulo centrale ed orizzontale, trovano spazio quattro sensori: il principale da 48 MP è coadiuvato da un ultra-grandangolare da 8 MP, da un rilevatore di profondità da 5 MP e da una lente per le macro da 2 MP. Nessuna mancanza sul fronte connettività, da segnalare la certificazione MIL-STD-810G e la batteria da 4.000 mAh, oltre ad Android 10 preinstallato.

Per il momento LG Q61 verrà lanciato esclusivamente in Corea del Sud, nella colorazione bianca: costerà 275 euro tenendo presente il cambio attuale.