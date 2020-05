Lg Stylo 6 è ufficiale: pennino, tripla cam posteriore e poco altro

Come da previsioni, è stato ufficializzato oggi LG Stylo 6, smartphone di fascia medio-bassa che ha la particolarità di supportare la Stylus Pen (fornita di serie). Non è un diretto competitor della linea Galaxy Note, viaggiamo su due universi opposti, ma potrebbe comunque risultare interessante per chi giudica il pennino necessario per le proprie azioni quotidiane.

LG Stylo 6 arriva con un display FullVision con diagonale da 6.8 pollici e risoluzione in Full HD+. C’è il notch a goccia (per la verità sembra più un pallino a filo col bordo superiore) che comunque non comporta un’ottimizzazione delle cornici frontali, che continuano ad avere uno spessore troppo elevato per gli standard moderni.

Il colosso coreano non ha comunicato il modello del SoC, facendo riferimento in generale ad un octa-core con clock a 2.3 GHz, che sarà accompagnato da soli 3 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno (con possibilità di espansione fino a 2 TB tramite micro SD). Sul retro, oltre al sensore per le impronte digitali, c’è una tripla fotocamera da 13+5+5 MP, mentre la selfie-cam si ferma a 13 MP.

Detto di Android 10 pre-installato e della batteria da 4.000 mAh con supporto al Fast Charging, andiamo a scoprire i prezzi sottolineando che per il momento LG Stylo 6 è esclusiva dell’operatore statunitense Boost Mobile che lo propone a 179,99 dollari. A listino, invece, si sale a 219,99 dollari ma l’azienda non ha comunicato un eventuale piano di commercializzazione anche in Europa.