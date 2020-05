ASUS ROG Phone 3 è in arrivo, ecco le specifiche

Ci siamo quasi, il nuovo ASUS ROG Phone 3 è quasi pronto al debutto. La terza generazione dell’ottimo gaming phone di ASUS è quasi pronto al debutto come confermato anche da un recentissimo benchmark che, in queste ore, ci ha confermato alcune specifiche tecniche che caratterizzeranno il progetto.

Il nuovo ASUS ROG Phone 3 potrà contare su di una scheda tecnica basata sul SoC Qualcomm Snapdragon 865, il chipset montato da tutti i principali top di gamma Android di inizio 2020. A supportare il SoC troveremo 8 GB di memoria RAM anche se non possiamo escludere la presenza di una variante top con 12 GB di RAM. Da segnalare anche il supporto alla connettività Wi-Fi 6 confermato dalla certificazione Wi-Fi Alliance arrivata oggi. Ancora da scoprire i dettagli del display, che dovrebbe avere una diagonale prossima ai 7 pollici, e della batteria, che potrebbe presentare una capacità di 6.000 mAh.

Lato software troveremo, invece, il sistema operativo Android 10 che sarà, come al solito, personalizzato dalla ROG UI. Il nuovo smartphone dovrebbe essere presentato nel corso delle prossime settimane per poi arrivare sul mercato europeo già in estate. Maggiori dettagli in merito al futuro ASUS ROG Phone 3 arriveranno, di certo, nei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.