Google Pixel 5 e 5 XL: nuove conferme sulla presenza dello Snapdragon 765G

Ad inizio giugno Google presenterà il nuovo Pixel 4a. Successivamente, la casa americana inizierà i preparativi per la presentazione dei nuovi Google Pixel 5 e Google Pixel 5 XL. I due smartphone arriveranno nel corso del prossimo autunno e potranno contare sul nuovo sistema operativo Android 11 disponibile nativamente.

In queste ore, a chiarire ulteriormente quella che sarà la scheda tecnica dei nuovi Pixel 5, registriamo un nuovo leak dell’insider David Ruddock che conferma che i nuovi Pixel 5 e 5 XL avranno lo Snapdragon 765G. Google non ha in programma smartphone di fascia alta e, quindi, non dovrebbe presentare alcun dispositivo con Snapdragon 865.

Ricordiamo che, secondo alcuni rumors dei giorni scorsi, i nuovi Google Pixel 5 potrebbero presentare l’inedito Snapdragon 768G, versione overcloccata dello Snapdragon 765G. Per quanto riguarda il resto della scheda tecnica, possiamo ipotizzare la presenza di almeno 6-8 GB di RAM, 128 GB di storage e di un comparto fotografico di primo livello.

I nuovi Pixel 5 avranno prezzi da fascia media del 2020. Secondo le prime indiscrezioni, infatti, i due smartphone dovrebbero arrivare sul mercato con prezzi compresi tra 649 e 849 Euro mentre il Pixel 4a potrebbe costare meno di 400 Euro. Maggiori dettagli sui nuovi smartphone di Google arriveranno, di certo, nel corso delle prossime settimane. Il debutto dei nuovi Pixel 5 è atteso per la seconda metà del 2020.