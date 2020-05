OnePlus 8 Pro: il filtro ad infrarossi sarà disattivo con un aggiornamento

Nei giorni scorsi, il nuovo OnePlus 8 Pro ha fatto parlare di sé per via del filtro Fotocromia e del sensore “Color Filter” da 5 megapixel che permette di visualizzare dal display dello smartphone la luce infrarossa non visibile dall’occhio umano. Il filtro dello smartphone di OnePlus, nelle giuste condizioni di luce, è in grado di “vedere” al di sotto di alcuni materiali plastici e persino attraverso alcuni capi d’abbigliamento.

OnePlus ha confermato di essere al lavoro su di un aggiornamento OTA che andrà a disattivare il filtro, rendendo impossibile accedere a questa funzione. In Cina, il filtro è già stato disabilitato. Per il mercato globale, invece, la Oxygen OS riceverà un aggiornamento che disabiliterà la possibilità di vedere attraverso le superfici del sensore andando, di fatto, a depotenziarlo. L’update arriverà nelle prossime settimane.

Ricordiamo che la possibilità di vedere attraverso le superfici è un effetto collaterale del filtro sviluppato dalla casa cinese per il nuovo OnePlus 8 Pro. L’obiettivo di tale filtro, infatti, è di dare particolari effetti cromatici alle foto scattate dal nuovo top di gamma di OnePlus.

Maggiori dettagli in merito al nuovo aggiornamento in arrivo per il OnePlus 8 Pro dovrebbero emergere nel corso dei prossimi giorni. Al momento, OnePlus non ha ancora rilasciato informazioni precise in merito alla data di rilascio dell’update.