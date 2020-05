Nokia 5.1 Plus comincia a ricevere Android 10

Periodo caldissimo sul fronte aggiornamenti in casa HMD Global: qualche ora fa, infatti, anche Nokia 5.1 Plus ha cominciato a ricevere il suo major update che garantirà il passaggio ad Android 10 stabile. Come sempre è stato Juho Sarvikas, CPO dell’azienda, ad annunciare l’inizio del roll out tramite un post su Twitter.

Sarvikas ha anche linkato il post in cui vengono elencati i paesi che riceveranno da subito l’aggiornamento: sono 34 per la precisione, il 10% di questo totale riceverà l’update già oggi, il 50% entro venerdì e il 100% entro domenica 24 maggio. Come già accaduto con altri modelli, a quel punto comincerà la fase 2 (che per fortuna non ha nulla a che vedere coi fatti d’attualità) in cui sarà coinvolta anche l’Italia.

Il major update porta su Nokia 5.1 Plus tutte le novità previste da Android 10 (lo smartphone, di fatto, gira su una versione stock del sistema operativo), comprese le nuove gesture per la navigazione e il supporto al tema scuro di default. Non solo: si fa riferimento anche alla presenza delle patch di sicurezza Android relative allo scorso mese di aprile. Il peso totale del download, disponibile via OTA, è di circa 1,3 GB.

