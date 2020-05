POCO M2 Pro: nuovo mid-range in arrivo, è basato sul Redmi Note 9 Pro

Il brand POCO, dopo il lancio dell’interessantissimo POCO F2 Pro, derivato dal Redmi K30 Pro con Snapdragon 865 e proposto in Europa a partire da 499 Euro, si prepara a lanciare anche un “mid-range”. Si tratta del nuovo POCO M2 Pro che è stato appena certificato da Bluetooth SIG e Wi-Fi Alliance.

Il nuovo POCO M2 Pro dovrebbe essere un rebrand del Redmi Note 9 Pro e la sua commercializzazione dovrebbe riguardare, esclusivamente, il mercato indiano anche se non possiamo escludere un futuro arrivo in Europa. Lo smartphone dovrebbe essere pronto ad arrivare sul mercato nel giro di poche settimane.

La scheda tecnica del nuovo POCO M2 Pro si baserà sul SoC Qualcomm Snapdragon 720G con diverse combinazioni di RAM e storage tra cui scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Da notare anche la presenza di una batteria da 5.020 mAh e di un display da 6.67 pollici con tecnologia LCD, risoluzione Full HD+ e foro. Il sistema operativo sarà Android 10 personalizzato dalla MIUI.

Maggiori dettagli in merito al nuovo POCO M2 Pro potrebbero arrivare nei prossimi giorni. Ricordiamo, invece, che il nuovo POCO F2 Pro con Snapdragon 865 sarà disponibile in Italia nel corso delle prossime settimane con un prezzo di partenza di 499 Euro (per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage).