POCO F2 Pro è ufficiale: specifiche da top di gamma a partire da 499 Euro

Come anticipato nei giorni scorsi, è stato svelato in via ufficiale nel corso della giornata di oggi il nuovo POCO F2 Pro, smartphone che riporta il marchio POCO sul mercato e che, di fatto, è un rebrand del Redmi K30 Pro presentato in Cina alcune settimane fa ed attuale top di gamma del marchio Redmi.

Il nuovo POCO F2 Pro arriva sul mercato potendo contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865, il chipset che troviamo su tutti i principali top di gamma Android del 2020, e con un prezzo davvero contenuto. Lo smartphone sarà disponibile in Europa con un prezzo di appena 499 Euro, per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage, invece, costerà 599 Euro.

La scheda tecnica del nuovo POCO F2 Pro include un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+. Il display non ha notch o foro in quanto la fotocamera anteriore è di tipo pop-up ed è nascosta nella scocca quando non attiva. A completare le specifiche troviamo una batteria da 4.700 mAh ed una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 Megapixel (Sony IMX686) supportato da un sensore grandangolare da 8 Megapixel, un sensore da 5 Megapixel per le macro e uno da 2 Megapixel per la profondità.

Il nuovo POCO F2 Pro ha un sensore di impronte digitali sotto al display, il jack audio da 3.5 mm, il chip NFC ed il sistema operativo Android 10 con MIUI 11. Lo smartphone presenta dimensioni di 163,3 x 75,4 x 8,9 mm per un peso di 218 grammi.