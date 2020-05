Motorola Edge Plus disponibile su Amazon Italia da oggi

E’ disponibile a partire dalla giornata di oggi in Italia il nuovo Motorola Edge Plus, nuovo top di gamma con cui Motorola prova a rilanciarsi nel mercato di fascia alta degli smartphone Android. il device è acquistabile da oggi su Amazon Italia ad un prezzo di 1199 Euro con 50 Euro di buono Amazon in regalo per i primi 250 clienti che effettueranno l’acquisto.

Al momento, il Motorola Edge Plus non ha ancora una data di consegna precisa ma lo smartphone dovrebbe essere disponibile per la consegna entro la fine del mese di maggio. Da notare, inoltre, che il Motorola Edge Plus è venduto e spedito da Amazon. Ecco il link per l’acquisto:

Ricordiamo che il nuovo top di gamma di Motorola presenta un display AMOLED da 6.7 pollici e il SoC Qualcomm Snapdragon 865 con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno. A differenza di quanto annunciato in precedenza, il nuovo Edge Plus, che arriva sul mercato con Android 10, riceverà due major update arrivando sino ad Android 12.

Dalla giornata di ieri è disponibile sul mercato italiano anche il Motorola Edge con Snapdragon 765G, acquistabile ad un prezzo di 699 Euro.