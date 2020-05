Kena Mobile rilancia la sua offerta da 100 GB a 9,99 Euro al mese

Torna disponibile per l’attivazione online Kena 9,99 Flash, nuova offerta speciale di Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM. Questa tariffa, attivabile tramite il sito dell’operatore sino al prossimo 14 maggio, mette a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre ad un bundle dati da 100 GB al mese (ricordiamo che il 4G è limitato a 30 Mbps). In roaming in UE è possibile utilizzare minuti e SMS senza limiti e 5 GB senza costi aggiuntivi.

Il costo periodico dell’offerta è di 9,99 Euro al mese con attivazione gratuita. La SIM può essere acquistata online. Non sono previsti costi extra per la spedizione. Kena 9,99 Flash non è disponibile per tutti. L’offerta, infatti, è una “operator attack” e può essere sfruttata esclusivamente da chi passa a Kena Mobile da Iliad o da un operatore virtuale (ma, attenzione, sono esclusi i clienti Ho Mobile, Tre, Vodafone, Fastweb, Tiscali, Coop Mobile, Very Mobile e Rabona).

Per attivare la nuova offerta da 100 GB al mese di Kena Mobile è sufficiente collegarsi al sito dell’operatore e seguire tutta la procedura di sottoscrizione. In fase di attivazione è necessario indicare il numero di cellulare e il codice seriale della SIM per poter completare la procedura.

Ribadiamo che c’è tempo solo sino al prossimo 14 maggio per completare l’attivazione dell’offerta Kena Mobile da 100 GB.